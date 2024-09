Match amical U17 vs ASC Saloum (1-1) : Le président de l'ASC Saloum, Fallou Kébé, invite à une grande mobilisation des supporters la saison prochaine.

Le stade Masséne Séne de Fatick a abrité, ce vendredi matin, le match amical opposant l’équipe nationale du Sénégal U17 à l’ASC Saloum. Le match s’est finalement terminé par un nul un but partout. La première mi-temps a été marquée par des temps forts des deux côtés, mais les deux équipes n’arriveront pas à trouver les filets. Au retour des vestiaires, les poulains de Pape Faye vont ouvrir le score sur un penalty, mais sur une contre-attaque, l’ASC Saloum parvient à égaliser à moins de 10 min de la fin du temps réglementaire. Le match s’est finalement terminé sur le score d’un but partout. Pape Faye, coach des Lionceaux, signale que ce fut une bonne expérience pour ses jeunes joueurs afin de mieux les préparer à la compétition. Il a félicité le nouvel entraîneur de l’ASC Saloum pour sa première sortie en match de préparation. Le coach de l’ASC Saloum, Saliou Touré, est revenu sur son programme de préparation pour la saison qui les attend. Il fera remarquer qu’ils vont mettre en place plusieurs stratégies pour offrir à ses poulains toutes les chances de s’en sortir face à leurs adversaires.

Le président de l'ASC Saloum, Fallou Kébé, rappelle qu'il compte beaucoup sur les supporters pour relever les défis, la saison prochaine. M. Kébé a tenu à remercier tous les anciens et nouveaux joueurs à qui il souhaite également une bonne saison.