Matam: Ousmane Sonko annonce un nouveau référentiel des politiques publiques ce mois et rassure…

C’est devant la population de Matam que le premier ministre Ousmane Sonko s’est exprimé ce samedi après le lancement de la journée de nettoiement au niveau du garage et la visite au berge de Matam pour constater la montée des eaux. Ousmane Sonko non sans oublier de titiller les responsables politiques de la localité, invite les jeunes à la patience pour récolter les fruits du travail que le président de la république et le gouvernement sont en train de mener dans le cadre du plan de redressement du pays.







« Les gens sont en train de dénigrer le travail que nous sommes en train de faire. Ils ont passé 12 ans au sommet sans résultats, alors que nous n’avons passé que 4 mois pour le moment à la tête de l’Etat. Nous vous rassurons que vous allez, d’ici quelques temps voir beaucoup de changements… » indique le premier ministre selon qui un nouveau référentiel est attendu en septembre pour décliner les grandes orientations notamment à Matam.







D’ailleurs, Ousmane Sonko annonce des progrès dans les domaines de l’agriculture et de l’élevage qui sont des secteurs prioritaires dans cette partie Nord du sénégal.