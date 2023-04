Massalikul Jinaan : Abdoulaye Diop Bachiri et Mame Mor Mbaye (Yonou Guedji Gui) sur la nuit de Laylat al-Qadr

Plusieurs personnes très connues dans le milieu islamique, mais aussi des autorités sans oublier les disciples et talibés mourides, ont marqué leur présence, ce jeudi nuit pour la célébration du Laylat al-Qadr à la grande mosquée Massalikoul Jinaan.



Parmi ces dernières on a pu noter les prêcheurs Abdoulaye Diop Bichiri et Mame Mor Mbaye (Yonou Guedji Gui) qui sont revenus sur la grandeur de cette journée en commençant par son origine pour ensuite le rôle qu’a joué Cheikhoul Khadim pour sa célébration,