Massacre de Thiaroye 44: 6 tirailleurs sénégalais reconnus ‘’Morts pour la France’’ alimentent la controverse

A la suite de son post sur la toile demandant au gouvernement français de revoir ses méthodes sur la commémoration des tirailleurs froidement abattu au camps de Thiaroye en 1944, le président de Pastef-Les-Patriotes, Ousmane Sonko a tenu « à rappeler à la France qu'elle ne pourra plus ni faire ni conter seule ce bout d'histoire tragique ». D’après le premier ministre, « Thiaroye 44, comme tout le reste, sera remémoré autrement désormais. ».





Cette sortie aux allures d’un rappel historique a fait réagir certains observateurs. Le journaliste Madiambal Diagne s’est interrogé sur le but visé à travers la démarche du chef du gouvernement.





« Le PM Sonko manœuvre t-il pour empêcher le prochain séjour du PR Diomaye Faye en France ? Le Chef de l'Etat sénégalais est invité à la 80 ème commémoration du Débarquement en Provence des Tirailleurs Sénégalais le 14 septembre 1944. Un évènement immanquable ! Belle occasion de parler de Thiaroye 44. », a écrit sur X le patron du Groupe Avenir Communication.







De son côté, le docteur en droit Cheikh Ndaw a invité le Sénégal à clarifier sa ligne de conduite vis-à-vis de la France.





« On ne peut pas avoir un PR qui s’affiche à l’envi avec Macron et un PM qui tire sur la France quand il en a envie. C’est en décalage avec le slogan « Diomaye moy Sonko ». Cela donne l’image, malvenue, d’une dualité. », a-t-il commenté.





« La sortie de Usmane Sonko sur le Thiaroye est loin d’être du hasard. Ça coïncide avec l’évolution du dossier poursuivi par l’historienne Armelle Mabon qui a réalisé d’excellents travaux scientifiques sur Thiaroye. La reconnaissance “morts pour la France” est une nouvelle page », a indiqué la panafricaniste, Malado Asseampoul Blondin El'Tariq.







Pour sa part, le leader de ‘’Demain c’est maintenant’’, Mamoudou Ibra Kane a appelé à restaurer le passé avec l’achèvement du projet de la réécriture de l’Histoire générale du Sénégal.



« Au-delà de la vieille polémique avec la France coloniale ou néocoloniale sur Thiaroye44, je propose au Pm Ousmane Sonko de poursuivre les travaux sur la réécriture de l'Histoire générale du Sénégal entamée par feu Pr Iba D. Thiam et d'inscrire cette réécriture de notre HistoireGénérale dans les programmes des écoles et universités sénégalaises. », a-t-il confié sur sa page X.







Dans sa sortie, Ousmane Sonko a expliqué que « ce n’est pas à elle (France, NDLR) de fixer unilatéralement le nombre d'Africains trahis et assassinés après avoir contribué à la sauver, ni le type et la portée de la reconnaissance et des réparations qu'ils méritent. ».



La polémique sur Thiaroye 44 refait surface suite à la décision des autorités françaises d’accorder leur « reconnaissance » à six des soldats africains exécutés en 1944 au camp de Thiaroye. Dimanche, le gouvernement français a annoncé que ces tirailleurs ont été reconnus « Morts pour la France ». C’est une décision prise dans le cadre des commémorations de la Libération et jugée comme une avancée historique.