Massacre de Karbala : un don de sang pour commémorer l’histoire tragique de l’Imam Hussein

Dans le cadre de la commémoration de l’assassinat de l’Imam Hussein ibn Imam Aly tué à Karbala, la communauté chiite établie à Dakar a organisé ce samedi 14 septembre une journée de don de sang au siège de Mouzdahir International. Un geste symbolique qui vise à sauver des vies mais aussi à porter la noble cause qu’avait défendue le petit-fils du prophète (PSL) jusqu’au massacre de la famille de Ahloul Bayti. En outre, elle entend déconstruire l’idée selon laquelle la flagellation, qui est une tradition chez les Tawâbines, est une pratique tirée de la sounna. Animé par un sentiment de deuil tout au long de ce mois musulman (Muharram) de même que les membres de l’Institut Mouzdahir International, Chérif Mouhamed Aly AIDARA a rappelé le sort tragique qui a été réservé à Imam Hussein et sa famille. À l’en croire, « l’imam Hussein est enterré dans les cœurs de tous ceux qui l’aiment et tous ceux qui aiment le prophète ».