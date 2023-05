Marginalisation au sein de Bby : Moussa Fall et Cie décident d'accompagner le président Macky Sall jusqu'en 2024 et lancent la campagne de vente d'1 million de cartes pour le compte de l'Aprodel.

En Assemblée générale ce week-end à Kaolack, les militantes et militants du parti Aprodel et leur président, Moussa Fall, ont pris la ferme résolution d’accompagner le président Macky Sall jusqu'en 2024, conformément à la décision dudit parti.

Ce, en dépit des frustrations dans les rangs de l'Aprodel occasionnées par un manque de considération au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar, après un compagnonnage de 11 années. Moussa Fall et ses partisans dénoncent ainsi dans leur résolution une marginalisation notoire dans l'alliance qui a été scellée entre l'Aprodel et l’Alliance Pour la République avec à sa tête le président Macky Sall.

Lors de cette AG, plusieurs autres décisions ont été prises. Et il s'agit de l'engagement des militantes et militants à poursuivre la massification et l'animation de leur parti dans les trois départements de la région de Kaolack, ainsi que dans tout le Sénégal.

En direction de la présidentielle de 2024, l'Aprodel prévoit la vente d'1 million de cartes pour élargir ses bases à l'intérieur du pays et reste à l'écoute du président Macky Sall pour cette prochaine échéance électorale...