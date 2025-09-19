Marche du mouvement "Rappel à l'Ordre": Les manifestants exigent la libération des détenus politiques


Prenant part à la manifestation pacifique du mouvement "Rappel à l'Ordre",organisé, ce vendredi 19 septembre,  des manifestants, militants de l'ancien ministre Lat Diop, militants du député, Farba Ngom ont exigé leur libération. " Il faut libérer Lat Diop, il n'a rien fait, l'enquête n'a apporté aucune preuve de ce qu'on lui reproche. Pendant ce temps, Mohamed Dieng, épinglé par la Centif est libre, il n'est pas inquiété. Il faut le libérer, Guédiawaye a besoin de son fils", a martelé une des manifestantes. 
 
Lui emboitant le pas, un autre participant à la marche pacifique s'indigne des arrestations tous azimuts: " On doit libérer les détenus politiques, Farba Ngom, Badara Gadiaga, Abdou Nguer, Lat Diop... Il n'ont rien fait".  
Vendredi 19 Septembre 2025
