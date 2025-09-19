Marche du mouvement "Rappel à l'Ordre": Les manifestants exigent la libération des détenus politiques

Prenant part à la manifestation pacifique du mouvement "Rappel à l'Ordre",organisé, ce vendredi 19 septembre, des manifestants, militants de l'ancien ministre Lat Diop, militants du député, Farba Ngom ont exigé leur libération. " Il faut libérer Lat Diop, il n'a rien fait, l'enquête n'a apporté aucune preuve de ce qu'on lui reproche. Pendant ce temps, Mohamed Dieng, épinglé par la Centif est libre, il n'est pas inquiété. Il faut le libérer, Guédiawaye a besoin de son fils", a martelé une des manifestantes.
Lui emboitant le pas, un autre participant à la marche pacifique s'indigne des arrestations tous azimuts: " On doit libérer les détenus politiques, Farba Ngom, Badara Gadiaga, Abdou Nguer, Lat Diop... Il n'ont rien fait".
Autres articles
-
Marche pacifique : Abdou Mbow appelle les sénégalais à la riposte pour le départ du nouveau régime
-
[🛑DIRECT ] Grande marche contre le régime : Le mouvement « Rappel à L’Ordre » sonne la mobilisation
-
Rejet du recours de Barthélémy Dias : Khalifa Sall dénonce « un coup de massue à la souveraineté électorale »
-
Frayeur nocturne au Pavillon spécial : Farba Ngom évacué en urgence à l’hôpital Principal frôle le pire et relance le débat sur la détention médicale
-
Affaire Waly Seck : Le piège de la Centif se resserre, la traque s’intensifie … nouvelles arrestations en cascade