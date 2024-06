Marché Tilène: La baisse des prix foulée au pied...

L’entrée en vigueur de la baisse des prix de certaines denrées alimentaires annoncée ce lundi 24 juin 2024 est foulée au pied au marché Tilène de la Médina. DakarActu est allé à la rencontre des grossistes et détaillants dudit marché.



Interrogés sur les mesures prises par le gouvernement pour soulager les populations, ils préfèrent garder leur silence. D’autres, nous ont servi des alibis pour échapper à nos caméras. De teint clair, ce jeune détaillant, agacé par nos questions, dit ne pas être le propriétaire du magasin. Néanmoins, nous l'observions marchander avec des clients , depuis notre arrivée sur les lieux.



Après plusieurs tours chez les grossistes et détaillants, le mutisme est frappant laissant croire que ces derniers n'ont pas respecté les nouveaux prix. Les dames venues faire leurs courses , nous confirment nos inquiétudes par rapport au non respect des nouveaux prix.