Marché Castors-Hivernage : La flambée des prix des légumes inquiète commerçants et clients


En pleine saison des pluies, le marché Castors grouille de monde. Pourtant, derrière l’animation apparente, une préoccupation majeure se fait entendre : les prix des légumes ont atteint des sommets, au grand désarroi des clients comme des commerçants.

Au cœur de ce marché dakarois bien connu, la rareté de certains produits saute aux yeux. Carottes, choux, poivrons ou encore pommes de terre se font rares, et ceux qui en trouvent doivent payer le prix fort. « Tout est cher cette année ! On n’arrive plus à remplir nos paniers comme avant », déplore Maïmouna Gueye, mère de famille venue faire ses courses.

Côté vendeurs, même son de cloche. « On veut vendre, mais les clients ne peuvent plus acheter comme avant. Et nous-mêmes, on achète les légumes à un prix trop élevé », confie Mourtala Diouf, un commerçant frustré.

Pour certains, la cause est toute trouvée : l’hivernage. Mais d’autres vont plus loin dans l’analyse. Jaraaf Fall, un vieux du quartier, estime que cette flambée des prix est liée à une forte dépendance vis-à-vis des importations. « Beaucoup de nos légumes viennent de l’étranger. Si l’on appuyait vraiment nos cultivateurs, surtout ceux de la zone des Niayes, on n’en serait pas là », explique-t-il.

Face à cette précarité grandissante, les acteurs du marché lancent un appel pressant aux autorités : « Il faut agir pour soulager les ménages. La vie est devenue trop chère ! », s’indigne une autre commerçante,  Bintou Dramé. 

Tous s’accordent à dire que seule une relance sérieuse de la culture maraîchère locale permettra de faire baisser les prix et d’assurer une meilleure souveraineté alimentaire au Sénégal.
 
Idy Sow (Stagiaire) 
Autres articles
Mercredi 17 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Plus de 50 migrants jetés à la mer lors d'une traversée: La justice espagnole confirme la détention provisoire de 19 migrants arrêtés aux Îles Canaries

Plus de 50 migrants jetés à la mer lors d'une traversée: La justice espagnole confirme la détention provisoire de 19 migrants arrêtés aux Îles Canaries - 17/09/2025

Ngor – Ouakam : la Sûreté urbaine de Dakar démantèle un réseau de cocaïne

Ngor – Ouakam : la Sûreté urbaine de Dakar démantèle un réseau de cocaïne - 17/09/2025

INONDATIONS À TOUBA / L’État déploie un plan d’urgence sanitaire pour sauver des populations totalement dépitées

INONDATIONS À TOUBA / L’État déploie un plan d’urgence sanitaire pour sauver des populations totalement dépitées - 17/09/2025

Coup de filet au ministère du Numérique : un marché fantôme de milliards éclabousse Amy Samaké et la Dage

Coup de filet au ministère du Numérique : un marché fantôme de milliards éclabousse Amy Samaké et la Dage - 17/09/2025

Touba / Bijoux en or, smartphones et 23 millions volés à Sokhna Momy Mbacké : 2 ans requis contre Touba Guèye

Touba / Bijoux en or, smartphones et 23 millions volés à Sokhna Momy Mbacké : 2 ans requis contre Touba Guèye - 17/09/2025

Île de Ngor : 19 candidats à l’émigration irrégulière découverts dans une maison

Île de Ngor : 19 candidats à l’émigration irrégulière découverts dans une maison - 16/09/2025

Niger: 22 villageois tués par des

Niger: 22 villageois tués par des "hommes armés" dans l'ouest - 16/09/2025

Ministère des Infrastructures : Ces différentes directions désormais sous la responsabilité du ministre Déthié Fall

Ministère des Infrastructures : Ces différentes directions désormais sous la responsabilité du ministre Déthié Fall - 16/09/2025

Immigration clandestine : 112 migrants accostent à Ouakam après cinq jours en mer

Immigration clandestine : 112 migrants accostent à Ouakam après cinq jours en mer - 16/09/2025

Nécrologie : Aminata Touré perd un proche collaborateur

Nécrologie : Aminata Touré perd un proche collaborateur - 16/09/2025

Business des Rendez-vous express : les “links” de VFS épinglés par la DNLT

Business des Rendez-vous express : les “links” de VFS épinglés par la DNLT - 16/09/2025

Dakar : vaste opération de sécurisation nocturne à Sangalkam, Kounoune et Keur Ndiaye Lo

Dakar : vaste opération de sécurisation nocturne à Sangalkam, Kounoune et Keur Ndiaye Lo - 15/09/2025

Passation de service avec Maïmouna Dieye : Le ministre des infrastructures, Dethié Fall hérite des programmes Promovilles, PUMA et PUDC…

Passation de service avec Maïmouna Dieye : Le ministre des infrastructures, Dethié Fall hérite des programmes Promovilles, PUMA et PUDC… - 15/09/2025

Le ministre Déthié Fall à sa prise de fonction : « Nous allons adopter le rythme militaire, très soutenu car le peuple nous attend »

Le ministre Déthié Fall à sa prise de fonction : « Nous allons adopter le rythme militaire, très soutenu car le peuple nous attend » - 15/09/2025

Petit Mbao : l’ex-militaire devenu “usine à faux papiers” rattrapé avec 162 extraits de naissance

Petit Mbao : l’ex-militaire devenu “usine à faux papiers” rattrapé avec 162 extraits de naissance - 15/09/2025

Affaire François Mancabou : le juge du 2e cabinet fonce droit au but

Affaire François Mancabou : le juge du 2e cabinet fonce droit au but - 15/09/2025

MAC de Thiès - 7 blessés dénombrés : La Direction générale de l’Administration pénitentiaire condamne les actes de violence et annonce l'ouverture d'une enquête interne

MAC de Thiès - 7 blessés dénombrés : La Direction générale de l’Administration pénitentiaire condamne les actes de violence et annonce l'ouverture d'une enquête interne - 15/09/2025

Diaspora Bonds : Quand le risque de change est transféré à la diaspora ( Par Papa Malick Ndour)

Diaspora Bonds : Quand le risque de change est transféré à la diaspora ( Par Papa Malick Ndour) - 14/09/2025

TOUBA- Le bassin de Keur Kabb cède sous la pression des eaux pluviales et menace d’inondation plusieurs quartiers

TOUBA- Le bassin de Keur Kabb cède sous la pression des eaux pluviales et menace d’inondation plusieurs quartiers - 14/09/2025

DAROU KHOUDOSS / Serigne Moustapha Mbacké, nouveau khalif de Serigne Ahmadou Mokhtar présenté à l’occasion de la journée de prières dédiée à son regretté père

DAROU KHOUDOSS / Serigne Moustapha Mbacké, nouveau khalif de Serigne Ahmadou Mokhtar présenté à l’occasion de la journée de prières dédiée à son regretté père - 14/09/2025

Italie : Des sénégalais manifestent contre le déplacement de Sonko et lui rappellent les priorités au Sénégal

Italie : Des sénégalais manifestent contre le déplacement de Sonko et lui rappellent les priorités au Sénégal - 13/09/2025

Thiès : Affrontements en cours à la MAC entre détenus et gardes pénitentiaires

Thiès : Affrontements en cours à la MAC entre détenus et gardes pénitentiaires - 13/09/2025

Annonce d’une marche contre le gouvernement / Ousmane Sonko chambre le FDR: « Ils veulent toujours tirer le débat vers le bas »

Annonce d’une marche contre le gouvernement / Ousmane Sonko chambre le FDR: « Ils veulent toujours tirer le débat vers le bas » - 13/09/2025

Ousmane Sonko sur la « dette cachée »: « Nous prenons notre responsabilité pour que justice soit correctement rendue »

Ousmane Sonko sur la « dette cachée »: « Nous prenons notre responsabilité pour que justice soit correctement rendue » - 13/09/2025

Drame à Guédiawaye : une jeune femme de 19 ans déférée pour avoir étranglé son bébé

Drame à Guédiawaye : une jeune femme de 19 ans déférée pour avoir étranglé son bébé - 13/09/2025

Farba Ngom transféré cette nuit au pavillon spécial

Farba Ngom transféré cette nuit au pavillon spécial - 13/09/2025

Cambriolage à la DER/FJ : le casse silencieux orchestré de l’intérieur

Cambriolage à la DER/FJ : le casse silencieux orchestré de l’intérieur - 13/09/2025

Affaire Lonase Afitech : l'ARCOP renvoie les deux parties devant le juge

Affaire Lonase Afitech : l'ARCOP renvoie les deux parties devant le juge - 12/09/2025

Grève des concessionnaires : Dakar face à l’invasion des déchets, les commerçants étouffent au marché HLM...

Grève des concessionnaires : Dakar face à l’invasion des déchets, les commerçants étouffent au marché HLM... - 12/09/2025

Le pétrole grimpe avec des sanctions contre la Russie qui se précisent

Le pétrole grimpe avec des sanctions contre la Russie qui se précisent - 12/09/2025

RSS Syndication