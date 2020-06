Mansour Faye sur l’appui alimentaire : « Sur les 552 communes que compte le Sénégal, 186 communes ont totalement terminé la distribution, 224 sont en cours »

« À la date du 09 juin 2020, sur les 552 communes que compte le Sénégal, 186 communes ont totalement terminé la distribution, 224 sont en cours et les autres sont en phase de démarrage », a indiqué Mansour Faye.







Le ministre, faisant le bilan d'étape, renseigne que les opérations sont pratiquement bouclées dans les régions de Kédougou, Sédhiou et Ziguinchor. Les opérations de distribution des kits alimentaires sont destinées à soutenir les ménages vulnérables contre les effets économiques du Covid-19.







Et, il est tout à fait compréhensif, selon Mansour Faye, que des ménages, non choisis par leurs sous-comités de ciblage, expriment des frustrations. « Je puis vous assurer qu’à l’état actuel de la distribution, la situation est plus que satisfaisante, deux mois, jour pour jour, après le lancement des opérations d’expédition des denrées de l'aide alimentaire », s'est réjoui le ministre.







L'autorité de rappeler que l'aide alimentaire est destinée à un millions de ménages. Ce qui est l’équivalent d’environ 8 à 10 millions de Sénégalais. Ils sont répartis pour 588.955 ménages issus du RNU (Registre National Unique) et 411.045 ménages à cibler selon des critères bien définis. 100.000 autres ménages ont été ajoutés pour prendre en charge les personnes titulaires de la carte d’égalité de chance (CEC) non enrôlés, si l'on en croit le ministre du Développement communautaire.







Il a, par ailleurs, fait savoir que « la région de Dakar, à elle seule, polarise environ le quart des volumes à distribuer ». Les opérations ont démarré à l'intérieur du pays pour ensuite se concentrer sur Dakar. où 5 communes ont déjà fini de distribuer et 11 sont en cours, selon le ministre.