Manifestations au Sénégal, Kalidou Koulibaly dénonce : « Les violences qui sévissent ces derniers jours doivent cesser! »

Sa réaction était fortement attendue par de nombreux sénégalais, notamment en cette période de profonde crise sociopolitique qui secoue le Sénégal.

Kalidou Koulibaly, le capitaine de l’équipe nationale de football du Sénégal s’est donc prononcé sans détour sur le cas de ses concitoyens, précisément sur celui de la jeunesse sénégalaise.

Pour le défenseur de Chelsea qui n’a pas pris de gants dans son message posté sur Instagram : « ces deux dernières années, nous vivons des épisodes d’une violence inouïe qui ont causé de nombreuses victimes. Nous sommes en train de vivre l’une des périodes les plus sanglantes ! Toutes mes prières auprès de nos morts. Mon soutien et mes prières auprès des familles de nos victimes. Mon soutien et mes prières auprès de tous nos blessés. Les violences qui sévissent ces derniers jours doivent cesser. Il est urgent que la paix prenne le dessus. »

Il renchérit en interpellant les autorités sénégalaises qui d’après lui sont les seules à pouvoir mettre fin à ses exactions sur le peuple. « STOP AUX VIOLENCES ! NOUS AVONS BESOIN DE LA JEUNESSE SÉNÉGALAISE. » Tout ce qui concourt à protéger la jeunesse de notre pays, à lui offrir des opportunités, à la respecter et à l'écouter m'interpellent au plus haut niveau. J'en appelle donc à la responsabilité de toutes les composantes de notre société afin que notre pays s'unisse et protège notre jeunesse, ses citoyens et leurs biens. Il est urgent de garantir la sécurité des vies de tous les citoyens sénégalais », un message extrêmement poignant de la part du leader de la tanière.

Rappelons que l’équipe nationale du Sénégal sera en regroupement à Dakar à partir du 7 juin pour la préparation de son match contre le Bénin le 17 juin à Cotonou et celui prévu face au Brésil, le 20 juin en amical, au Portugal.