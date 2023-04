Manifestations à Ngor-Ouakam-Yoff : Doudou Diagne Diecko tacle les ministres de Macky Sall…

Alors que les populations de Ngor - Ouakam - Yoff sont en train de manifester violemment contre les forces de l’ordre depuis plusieurs jours sur fond de litige foncier (6.000 m2 que se disputent la municipalité et la gendarmerie.) Le président des amateurs de lutte qui est aussi un acteur politique à ses heures perdues, n’a pas été tendre avec les ministres de gouvernement et les responsables politiques de la région de Dakar qui selon lui n’assument pas leurs responsabilités afin de trouver une issue pacifique à ce conflit. Dépité, il a regretté la fuite en avant des ministres qui sont injoignables en plus d’être invisibles auprès des populations.