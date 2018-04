Manchester United : Mourinho va sévir après l'humiliation contre West Bromwich !

En l'espace d'une semaine, Manchester United a affiché deux visages sensiblement différents. D'abord valeureux. Menés 2-0 sur la pelouse de Manchester City, les Red Devils ont renversé le leader et ennemi de la ville pour l'emporter 3-2, il y a dix jours, l'empêchant de fêter son titre de champion à la maison. Puis honteux. Car les hommes de José Mourinho ont finalement permis aux Citizens d'être sacrés dimanche suite à leur défaite à domicile contre la lanterne rouge, West Bromwich Albion (0-1), qui n'avait gagné qu'une fois lors des 31 journées précédentes.



Mourinho sort la boîte à gifles



De quoi rendre hystérique l'entraîneur portugais. En effet, le Special One s'apprête à sévir après cette humiliation, annonçant qu'il allait laisser de côté certains joueurs qui n'ont pas répondu aux attentes, pour la demi-finale de FA Cup contre Tottenham, prévue samedi. «Certains joueurs qui étaient sur la pelouse face à West Bromwich n'auront pas leur place dans le groupe qui affrontera Tottenham» , a expliqué le Lusitanien en conférence de presse.

Mourinho a surenchéri en précisant qu'il se fichait des statuts dans l'équipe et qu'il alignera sur le terrain ceux qu'il estime les plus méritants. «Je n'ai qu'un critère pour choisir mon équipe : la façon dont les joueurs jouent. Vous voudriez que je choisisse en fonction du prix qu'ils coûtent ? De leur salaire, ou de l'esthétique de leur visage ?» , a questionné l'ancien coach de Chelsea.



Pogba pas visé ? On en doute...



S'il est difficile de ne pas voir dans ces déclarations une attaque dirigée contre Paul Pogba (25 ans), l'homme de 55 ans a assuré le contraire : «La défaite n'était pas que de son fait. Il a reçu un avertissement (29e) qui l'a mis dans une position difficile. Et il n'a pas été plus mauvais que ceux qui ont passé 90 minutes sur le terrain» . Remplacé avant l'heure de jeu face à West Bromwich, qui a trouvé la faille par Jay Rodriguez à la 73e minute, l'international tricolore peut dormir tranquille. Ou pas...