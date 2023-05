Mamoudou Ibra Kane au Président Macky Sall : « il ne faut pas forcer »

« Il ne faut pas forcer ». C’est le message que Mamoudou Ibra Kane a délivré pour alerter sur la candidature du Président Macky Sall, cet après-midi à l’occasion de la mobilisation des forces vives de la nation regroupées au sein de la plateforme F24. A l’en croire, la même situation de 2011 est en train de se produire ce que le Président Macky Sall avait lui-même combattu. C’est la raison pour laquelle, le leader du mouvement ‘’Demain c’est Maintenant’’ a invité ses camarades de la plateforme en à finir pour de bon avec la question d’une troisième candidature dans le pays.



« Quand le Sénégal sera entre nos mains, nous feront de sorte qu’on ne parlera plus de troisième candidature. Vous êtes d’accord avec moi parce que le peuple est d’accord avec moi. C’est très important que nous les signataires de cette charte F24 que nous nous engengions à bannir définitivement de nos discours et de nos actes ce qui parlent de troisième candidature parce que c’est le développement du Sénégal qui importe. », a-t-il soutenu. Mamoudou Ibra Kane a clos son discours par exprimé sa compassion aux populations de Ngor victimes de fortes tensions les jours précédents. Il a appelé à trouver une solution aux problèmes fonciers.



« Il faut que nous mettons fin à la boulimie foncière et financière dans ce pays parce que ce n’est pas acceptable. », a-t-il déclaré.