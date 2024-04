Mamoudou Ibra Kane à l’État du Sénégal : « La sécurité routière, une surpriorité !!! »

« 14 morts. De l’étranger, je viens d’apprendre l’accident de la route non loin de Koungheul avec son lourd bilan. Mes prières pour les victimes et mes condoléances à leurs familles. Cet accident rappelle ceux de Sikilo et Sakkal. La sécurité routière, une surpriorité !!! », a-t-il écrit.

En l’espace d’une semaine, 03 accidents de la route ont eu lieu entre Mbour, Nioro et Koungheul. L’incident qui a le plus enregistré de morts et de blessés est celui de Yamong, plus précisément à Koungheul emportant la vie de 14 personnes avec une cinquantaine de blessés. Un drame qui a fait réagir beaucoup de personnalités sur les réseaux sociaux dont le journaliste Mamoudou Ibra Kane.À travers un post, le politicien très peiné de cette tragédie a prié pour le repos de ces âmes disparues. Sur ce, il a aussi interpellé les autorités gouvernementales sur l’importance de la sécurité routière.