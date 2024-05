Incident à l'AIBD: Déroutage de deux avions hors du pays...l'aéroport international de Saint-Louis complètement zappé!

Lors de l'incident survenu à l'AIBD, deux avions ont été déroutés hors du Sénégal. En effet, Turkish Airlines a changé de route à destination de Banjul et Asky Airlines a pris la direction de Bissau.



Et pourtant, le Sénégal possède un autre aéroport International à Saint-Louis à même de pouvoir permettre à ces aéronefs d'atterrir en toute sécurité, à l'instar de la France à Orly et à l'aéroport du Bourget.



Le Sénégal devrait ainsi revoir sa copie en faisant de l'aéroport international de Saint-Louis, un aéroport de dégagement pouvant accueillir les vols en cas d'incident, compte tenu de sa proximité.



Pour l'instant, les aéroports de déroutage prévus, sont Banjul, Nouakchott et Bissau.