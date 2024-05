Guet Ardo: le vice khalife El Hadji Mouhamadou Oumoul Ba est décédé.

Le frère du khalife de Guet Ardo a tiré sa révérence. El Hadji Mouhamadou Oumoul Ba considéré comme le vice Khalife de Guet Ardo est décédé, ce 08 mai en début d’après midi. Le défunt était âgé de 87 ans. Il a été inhumé ce mercredi dans l’enceinte de la mosquée de Guet Ardo sous la direction du Khalife général Mouhamadou Amadou Aïssata Ba et en présence de plusieurs autorités religieuses, administratives, civiles et politiques .



Après l’enterrement, le maire de Guet Ardo, Talibouya Ba, l’ensemble du conseil municipal et la population de Guet Ardo ont présenté leurs condoléances au khalife, à sa famille, au fils du défunt, le porte parole, Cheikh Aldiouma Ba ainsi qu'à toute la communauté de Guet Ardo. L’édile et ses collaborateurs ont tous prié pour le repos de l’âme du disparu.



Dakaractu s’associe à la douleur et présente ses condoléances.