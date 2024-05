Systéme Economique : Le multilatéralisme inclusif est notre voie à suivre (Macky Sall)

L’ancien chef de l’Etat du Sénégal, par ailleurs envoyé spécial pour le pacte de Paris, Macky Sall a fait une analyse du système financier international pour son manque de réactivité aux besoins des pays en développement. Selon Macky Sall, « ce système est biaisé contre les nations en développement comme le Sénégal ». Ainsi, il propose des réformes substantielles pour rendre la finance mondiale plus équitable.



Selon Macky Sall, le multilatéralisme est la meilleure solution. « En réfléchissant à ma présidence, il est évident que le système financier mondial est biaisé contre les nations en développement comme le Sénégal. Le multilatéralisme inclusif est notre voie à suivre. En unissant des pays de tous les continents, nous pouvons surmonter les divisions mondiales et travailler collectivement pour un système financier équitable. Fier de servir en tant qu'envoyé spécial et de travailler avec le président Emamanuel Macron pour le Pacte de Paris qui privilégie les personnes et la planète » , a-t-il expliqué sur son compte X.



Dieynaba Agne