Nestlé Sénégal: Les travailleurs en croisade contre les restrictions liées à " la liberté syndicale et au droit à la négociation collective"

Dans un communiqué transmis à la rédaction de Dakaractu, les travailleurs de Nestlé Sénégal membres du Syndicat autonome et démocratique des travailleurs des Industries alimentaires affilié à l’UNSAS, déclarent avoir engagé " un bras de fer contre leur direction qui par des motifs fallacieux foule aux pieds la liberté syndicale et le droit à la négociation collective dans cette entreprise. Depuis l’année 2023, les négociations autour des principales revendications des travailleurs sont bloquées malgré l’intervention de l’Inspecteur du travail et de la sécurité sociale. De ce fait, un préavis de grève a été déposé le 30 avril 2024, en bonne et due forme. D’autre part, dans le cadre du renouvellement du mandat du collège des délégués du personnel, la direction fait de la diversion en violant délibérément les dispositions de la convention 87 de l’OIT ratifiée par l’Etat du Sénégal depuis 1960, la loi 97-17 du 9 /12/ 1997 portant code du travail notamment en son article L 211 et les dispositions du Décret N° 67-1360 du 9 décembre 1967 fixant les conditions et les modalités de désignation des délégués du personnel dans les entreprises et définissant leur mission", ont-ils laissé entendre.



Les travailleurs de Nestlé Sénégal de regretter la posture de ladite direction. " Aujourd’hui, ce qui est dramatique, il faut le déplorer cette nouvelle direction tente de diviser le personnel par des méthodes indécentes en exhibant l’absence de la dénomination du syndicat de base affilié à l’UNSAS sur les fiches individuelles de cotisations syndicales allant jusqu’à solliciter le concours des services de l’Inspection régionale du travail et de la sécurité sociale de Dakar l’établissement d’ un procès-verbal de carence en date du 6 mai 2024 lui permettant d’organiser des élections de délégué du personnel sur la base de listes de candidatures indépendantes à la date du 15 mai 2024. Le syndicat dénonce cet état de faits et ne saurait accepter cette enquête téléguidée qui ne prend pas en compte la déclaration des travailleurs unanimes sur leur appartenance syndicale, même si cela ne tenait que sur la présentation de ces fiches de souscriptions individuelles signées par les travailleurs. Il n’avait pas besoin de se déplacer pour venir constater sur pièces, en quoi consiste l’enquête... Énormément de failles ont été relevées dans la procédure déjà portées à la connaissance du juge, au vu des éléments du dossier, il a été produit plus de 130 fiches individuelles de souscription signées et déposées en bonne et due forme comme preuves supplémentaires.

Il a existé dans le passé le recrutement d’inspecteurs du travail à Nestlé officiant en qualité de Directeur des ressources humaines, aucun d’entre eux n’a jamais alimenté ce type de débat pernicieux dans le cadre des relations professionnelles. Or, l’article L. 7 alinéa 2 du code du travail stipule que : Tout travailleur ou employeur peut adhérer librement à un syndicat dans le cadre de sa profession. Faut-il, préciser les dispositions de l’article 5 dudit décret, ou il est énoncé expressément « S’il n’existe pas d’organisation syndicale représentée au sein de l’établissement ou du collège électoral ou si les organisations n’exercent pas leur droit de dépôt prévue au 5e alinéa de l’article 11, cette carence est constatée par l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale qui autorise le vote pour des listes de candidats non présentés par les organisations syndicales", ont-ils précisé.



" Le syndicat étant présent à Nestlé depuis plus d’une vingtaine d’années l’on veuille nous faire croire que les dernières élections de délégués du personnel qui se sont déroulées en 2020, sous la supervision de l’inspection régionale du travail et de la sécurité sociale, dont le mandat est toujours en cours, ne sont pas valables. Il faut arrêter ce massacre ! en plus de l’ingérence manifeste de la DRH dans les affaires syndicales. À la lumière de ce qui précède, les travailleurs de Nestlé dans leur écrasante majorité récusent la DRH, rejettent la tenue de cette élection téléguidée et saisissent la juridiction compétente en la matière sur le caractère nul d’une telle procédure", ont-ils pesté.