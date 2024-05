Parti Socialiste : Les sages saluent le retour au bercail de Khalifa Sall et Cie et le début d’une ouverture en faveur de la "doctrine socialiste".

"Le bureau du conseil consultatif des Sages du parti Socialiste (PS) s’est

réuni le jeudi 09 mai 2024 à la maison du parti, sous la présidence de son président M. Guirane Ndoye, à l’effet de discuter de l’ordre du jour portant sur l’évaluation de l’élection présidentielle du 24 Mars 2024, le bilan de la coalition « Benoo Bokk Yaakar » et les perspectives

d'avenir du parti Socialiste. L’évaluation de l’élection et du bilan de la coalition BBY ont été passés en revue avec objectivité et sérénité. L’avenir du parti socialiste, au regard de l’évolution démographique, sa longue absence dans la conduite au premier chef de l’État et de la Nation a suscité un échange large et fécond", a d'emblée informé le bureau du conseil consultatif au sortir de sa réunion du jeudi 9 mai 2024.

S'agissant du tête-à-tête entre Aminata Mb. Ndiaye, Khalifa Sall et Cie. "En premier lieu, les Sages du PS ont salué l’heureuse rencontre à l’initiative de M.

Khalifa Ababacar Sall, accompagné de MM. Barthélémy Dias et Jean Baptiste Diouf avec Mme Aminata Mbengue Ndiaye, secrétaire général du Parti socialiste. À l’instar du secrétariat exécutif national (SEN) qui s’est réjoui de cette entrevue, le conseil consultatif des Sages du PS estime qu’il y a là un début d’ouverture qui mérite une profonde et large réflexion pour le devenir de la doctrine socialiste au Sénégal face aux nouvelles générations."

Non sans rappeler : "avant l’indépendance, les Sages qui ont vécu l'évolution du mouvement socialiste de la SFIO au Parti socialiste, pensent que le moment est venu de rassembler toutes les formations politiques issues de la pensée senghorienne dans un grand Parti Socialiste unifié, sans aucune exclusive. Ce sera une occasion de restaurer les valeurs du socialisme africain, comme levier puissant et legs aux jeunes générations futures. Les Sages rappellent que leur formation politique qui s’est illustrée historiquement au firmament de notre vie nationale, aussi bien dans la période post-indépendance et que dans celle de l’acheminement du Sénégal vers son accession à la souveraineté internationale, se doit d’ouvrir de nouveaux jalons de rassemblement. Cette étape devra également servir de moteur pour une synergie de tous les mouvements de Gauche. Les Sages rappellent que cet héritage a des dates phares