La banque française, Société Générale, bientôt invalide en Afrique

Certainement intimidé par les résultats financiers qui affichent une baisse pour le premier trimestre de l'année, le groupe bancaire français, Société Générale, se désengage pas à pas du continent africain.

D'après des informations relayées par la presse française, notamment La Lettre, Société Générale aurait mandaté la banque Lazard pour organiser la vente de trois de ses filiales situées au Cameroun, en Tunisie et au Ghana. Décision bien que stratégique afin de valoriser des zones géographiques et des secteurs d’activité jugés plus rentables, ces récents gestes de l'entreprise ne sont pas bien perçues localement ; spécifiquement dans des pays où elle est souvent considérée comme une institution financière stable et de premier plan. Cette inquiétude monte notamment à Abidjan, en Côte d’Ivoire, où bien que le retrait n’ait pas encore été officiellement annoncé, il est désormais considéré comme inévitable.