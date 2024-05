Neuralink : Nolan Arbaugh, le premier cobaye de la puce cérébrale créé par Elon Musk, s'exprime enfin sur le résultat

100 jours plus tard, depuis la date du 29 janvier 2024, Nolan Arbaugh, ancien athlète américain âgé de 29 ans et premier sujet à s'être fait implanter une puce cérébrale inventée par la Start-up d'Elon Musk, Neuralink, donne enfin de ses nouvelles quant aux changements qui s'opèrent en lui.

Le projet intéressant, mais pas si loufoque, de l'homme d'affaires sud-Africain, Elon Musk, semble porter ses fruits.

En effet, Nolan Arbaugh, l'ancien athlète américain de 29 ans, malheureusement devenu tétraplégique (paralysie engendrée par des lésions au niveau de la moelle épinière) à la suite d'un accident de la route, se réjouit fort bien des effets miraculeux que lui apporte l'implant cérébral qui lui a été installé le 29 janvier, par la start-up, Neuralink. "Vous m'en donnez trop, c'est comme une surcharge de luxe, je n'ai pas été capable de faire ces choses depuis 8 ans, et maintenant, je ne sais même pas par où commencer et où allouer mon attention", explique Noland Arbaugh.

Selon l'entreprise américaine, "l'opération s'est extrêmement bien déroulée." Depuis, les progrès du patient ont été dévoilés, et il a pu par exemple manipuler une souris avec la pensée, puis jouer aux échecs, et enfin à Mario Kart face à un membre du personnel de Neuralink. Monsieur Arbaugh peut également s'allonger sur son lit et utiliser son implant sans aucune aide, alors qu'il devait jusqu'à présent demander une assistance pour ne serait-ce que s'asseoir. "Cela me permet de vivre à mon rythme, sans avoir besoin de quelqu'un qui m'aide tout au long de la journée", poursuit ce dernier.

Mais la pose de l'implant n'était qu'une première étape, puisque le patient collabore désormais avec les chercheurs jusqu'à 35 heures par semaine. Le reste du temps, il utilise l'implant pour "une utilisation personnelle", révèle l'entreprise. Les données récoltées par ce biais permettent d'évaluer les performances de l'implant. Cela a d'ailleurs permis par exemple de constater que dans les semaines qui ont suivi l'opération, "un certain nombre de fils se sont rétractés dans le cerveau, entraînant une nette diminution du nombre d'électrodes efficaces". Pour compenser, l'algorithme a donc été modifié afin qu'il soit plus sensible à certains signaux.

L'objectif de Neuralink à moyen terme est de "développer des puces électroniques implantées dans nos cerveaux de manière à augmenter notre capacité intellectuelle et notre mémoire pour nous permettre de lutter, d’être compétitif face à l’intelligence artificielle", a une fois noté Laurent Alexandre, essayiste, spécialiste high-tech et auteur de nombreux ouvrages.