De Tarom à TransAir : L'Odyssée du Boeing 737-300 sorti de piste à l'AIBD

Agé de 30 ans l’avion qui a fait une sortie de piste a appartenu pendant 29 ans à la compagnie nationale roumaine.



Dans la nuit du 8 au 9 mai, un vol de Air Sénégal à destination de Bamako, au Mali, a connu une sortie de piste .



Les autorités sénégalaises ont confirmé l'accident, qui a causé des blessés, dont le co pilote.



Bien que certaines informations fassent état de blessures légères sauf pour le co pilote (fracture cheville), les causes exactes de l'incident demeurent inconnues pour le moment.



Le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens a annoncé l’ouverture d’une enquête par le Bureau d'enquête et d'analyse afin de déterminer les circonstances précises de l'événement malheureux.



En attendant, des détails émergent concernant l'appareil impliqué. Il s'agit d'un Boeing 737-300 opéré par TransAir.



De Tarom...



Acquis pour la première fois en 1994 par la compagnie aérienne nationale roumaine Tarom, le Boeing 737-300 ou 38J, immatriculé YR-BGD et âgé aujourd’hui de 30 ans, a été transféré à un repreneur émirati, SKY ONE FZE, aux côtés de trois autres avions du même modèle, informent plusieurs médias roumains. Cette transaction aurait vu SKY ONE FZE acquérir les quatre Boeing auprès de Tarom pour un montant de 5 millions d'euros.



Dans le cadre de son programme de renouvellement de sa flotte, Tarom a mis en vente les quatre Boeing 737-300 entre 2021 et 2022. Charles Szar, PDG de SKY ONE FZE, confiait à Boeing.mediaroom.com qu’« avec l’ajout de trois 777-300 propulsés par des moteurs Rolls Royce à notre flotte, nous prévoyons d’opérer des vols commerciaux supplémentaires et de diversifier davantage nos offres de services d’affrètement aérien».



...à TransAir



Ce n'est qu'en novembre 2023 que TransAir aurait pris le Boeing YR-BGD. Cependant, selon une source l’avion aurait été acheté par la compagnie privée sénégalaise qui lui aurait attribué l’immatriculation 6V-AJE. Sauf que d’autres informations suggèrent que l’immatriculation n’a pas été modifiée, ce qui laisse penser qu’il reste la propriété de SKY ONE FZE. Notre source souligne à ce sujet que le processus de changement d’immatriculation prend du temps, mais insiste sur le fait que l’avion appartient réellement à TransAir. De son côté, M. Szar n’a pas répondu aux sollicitations de Dakaractu.



Deux incidents à son actif



Le 1er mai 2021, le B 737-300 YR-BGD, encore en service chez Tarom, a connu une panne de moteur alors qu'il survolait l'espace aérien turc, après avoir décollé de l’aéroport de Hurghada, en Égypte, en direction de Iasi, en Roumanie. À l'époque l'Auxilary Power Unit (APU), un turboréacteur non propulsif qui fournit de l’énergie électrique et pneumatique à l'avion avait été activé pour permettre à l’appareil d’atterrir en toute sécurité à Iasi. Le 4 avril 2011, l'avion a subi un choc à la queue lors du décollage, forçant le vol à retourner à Bucarest.



Selon Aviation Safety Network (ASN), les Boeing 737 dont le premier vol a eu lieu en 1984 sont impliqués dans 341 « événements » ayant entraîné plus de 700 décès.