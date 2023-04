Mame Diarra Fam révèle : « Idrissa Seck a dit à un ministre qu’il est devenu mouride parce qu’être mouride porte des voix »

L’honorable députée Mame Diarra Fam a déroulé ce week-end , à Pikine Guinaw Rails , une conférence religieuse ponctuée d’actions de solidarité. Toutefois , elle n’a pas manqué d’apporter la réplique à Idrissa Seck qui, lors de sa dernière conférence de presse , a jeté des pierres dans le jardin du Président Abdoulaye Wade. Pour la parlementaire, cette sortie de l’ancien maire de Thiès contre son leader national est un acte « désespéré » d’un homme devenu insignifiant en politique et qui cherche maladroitement à renaître de ses cendres.



« Quand on est mort politiquement et qu’on veuille retrouver la vie , on a tendance à s’en prendre à plus fort que soi pour reprendre du poils de la bête ». Une vaine manière de procéder , commentera Mame Diarra Fam qui s’en ira, d’ailleurs , faire une grosse révélation à laquelle nul ne s’attendait. En effet, la députée confie que si Idy est devenu mouride, c’était ni plus ni moins pour en tirer des dividendes politiques. Elle se voudra plus pointue reprenant mots pour mots ce que ce dernier aurait répondu à un ministre (actuellement en fonction) qui s’interrogeait sur sa "mouridité" : « Ça porte des voix ! ».



Pour Mame Diarra Fam , « Idrissa Seck n’est pas un homme internationalement connu. Il veut redevenir célèbre. Il ne mérite pas que je perdre ma salive. Je suis même plus célèbre que lui. Il est obsédé par le pouvoir ».