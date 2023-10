Mamadou Moustapha Bâ, ministre des Finances : La dette du Sénégal est toujours soutenable et est à 68.2%

A l’occasion du conseil national du crédit (CNC), le ministre des Finances et du Budget est revenu sur la polémique qui fait les choux gras de la presse. Mamadou Moustapha Bâ accompagné du directeur national de la BCEAO et des membres du CNC est revenu sur le taux d’endettement du Sénégal. Il estime que le taux des structures parapubliques nationales qui est de 8% ne doit pas être inclus. Il s’explique.







« La dette de la SONACOS, de la SODEFITEX, de la SENELEC, … des structures parapubliques est de 8% de notre PIB. Ce que les autres pays de la sous-région n’évaluent pas. Ce sont ces 8% qui ont porté notre dette à 76%. Dans le classement de la dette des pays membres des nations Unis, le Sénégal est dans le lot des 15 pays africains qui ont le risque de surendettement modéré ainsi que la Côte d’Ivoire. La dette du Sénégal est à 68.2%. La dette du Sénégal est toujours soutenable » explique-t-il pour dire que la dette des structures parapubliques ne fait pas partie du décompte des institutions financières internationales.







Le Ministre des Finances et du Budget, M. Mamadou Moustapha BA a présidé la réunion du Conseil national du Crédit (CNC) ce jeudi 05 octobre 2023.