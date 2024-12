Mamadou Ly de "Ma revue de presse" cité parmi les 50 personnalités influentes de 2024: " C'est un honneur de figurer parmi toutes ces éminentes personnes et un encouragement..."

Nominé par le journal Rewmi parmi les 50 personnalités qui ont fait bouger 2024, le fondateur de " Ma Revue de Presse", Mamadou Ly a manifesté toute sa gratitude à Rewmi Quotidien. " Merci infiniment à Rewmi Quotidien d’avoir pensé compter "Ma Revue De Presse" parmi les faits marquants de 2024 à travers l'animateur de cette plate-forme que je suis", fait savoir celui qui informe, très tôt le matin, la presse et plusieurs personnalités du Sénégal sur les Unes des Journaux, mais également l'information d'ici et d'ailleurs à travers sa plateforme.



" C'est un honneur de figurer parmi toutes ces éminentes personnes et un encouragement à continuer dans la voie de la démocratisation de l’accès à l’information pour le plus grand nombre et surtout une raison supplémentaire à plus nous engager à faire de l'avancement et du partage des savoirs une solide boussole pour bien contrer les vagues d'incertitudes de notre époque", a déclaré le doyen Mamadou Ly, fondateur de la plateforme d'information, " Ma revue de Presse".