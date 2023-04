Mamadou Ibra Kane : "Mame Less est entré au panthéon des immortels du journalisme, car il s'est lui-même rendu son propre hommage"

Il a parlé au nom des professionnels des médias. Le directeur de Itv et Iradio s'est souvenu des moments qu'il a vécus sous les ailes du défunt Mame Less Camara. Mamadou Ibra Kane est revenu sur l'homme de média qu'était Mame Less. Il témoigne : "C'était le Journaliste. C'était le Journalisme. Je me demande avec la mort de Mame Less, je me demande si le journalisme lui-même n'est pas mort? Il était le journaliste intégral... Il était un redoutable interviewer et me revient en mémoire son émission culte Face à face à la Rts" confesse Mamadou Ibra Kane, avant d'ajouter que "Mame Less entre au panthéon des immortels du journalisme, car il s'est lui-même rendu son propre hommage!"

Devant le ministre du Commerce, porte-parole du gouvernement, Mamadou Ibra kane a émis son regret sur l'inertie de l’État face à ces monuments partis dans la discrétion, "nous n'avons pas pu rendre un hommage à Mame Less Camara de son vivant. Il faut que nous apprenions davantage dans ce pays, à rendre hommage aux filles et aux fils qui ont honoré ce pays pendant qu'ils sont en vie", laisse entendre Mamadou Ibra Kane.