Mamadou Diop Decroix sur Mame Less Camara : « Je n’oublierai jamais l’hommage qu’il m’a rendu… »

Au cours de la levée du corps du journaliste Mame Less Camara, les acteurs politiques ont aussi été présents pour rendre hommage à l’intellectuel, le natif de Keuri Kao.







Mamadou Diop Decroix lui, rendant hommage à Mame Less Camara, se souvient d’un autre qu’il a tenu à livrer au micro de Dakaractu. « Je n’oublierai jamais l’hommage qu’il m’a rendu en écrivant sur les péripéties de ma vie militante. Je me rappelle, il avait écrit : « Il faut sauver le soldat Decroix! » C’était très émouvant et cela reste dans mon esprit. J’admirais l’intellectuel à la pensée critique », rappelle l’homme de gauche qui précise que c’est tous les sénégalais, en particulier les acteurs des médias qui ont intérêt à s’inspirer des qualités de Mame Less Camara...