Malick Ngom, nouveau président du CNG: « Je compte travailler avec tous les acteurs et sans distinction »

Le remplaçant de Bira Sene à la tête du Comité National de Gestion de la lutte (CNG), s’est félicité de la confiance placée en sa personne en le choisissant comme président. « Je ne peux rien faire d’autre que de remercier Bira Sene avec qui, durant quatre ans, des acquis ont été obtenus. Nous allons travailler en étroite collaboration. Je tends la main à tout le monde et sans distinction », rassure Malick Ngom.



Selon le nouveau président de la comité national de gestion de la lutte, le travail se fera avec la divulgation de la feuille de route du ministre des sports, de la jeunesse et de la culture pour engager le nouveau challenge.



La cérémonie de passation de service entre le président sortant Bira Sene et le président entrant, Malick Ngom s’est déroulé ce matin dans les locaux de l’arène nationale du Sénégal.