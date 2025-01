Mali: victime d'enlèvement, Thierno Amadou Hady Tall serait décédé des suites de ses blessures (Amadou Koufa)

Dakaractu annonçait, il y a une semaine, plus précisément le 24 décembre 2024, l'enlèvement du représentant de la famille Omarienne au Mali, Thierno Amadou Hady Tall. En effet, dans un enregistrement sonore authentifié, le Chef de la Katiba Macina Amadou Koufa a annoncé le décès tragique du Khalife de la Tidjaniya de Nioro du Sahel, informe sur X, @chodiag2 et le journaliste Serge Daniel.



D'après la source, le vocal reçu ne dure que quatre minutes et six secondes. La voix de l'interlocuteur est reconnue par ses connaisseurs : il s'agit bien de celle du chef de la branche d'Al-Qaïda du Macina qui occupe une grande partie du centre du Mali depuis 2016. Selon l'auteur du vocal, Thierno Amadou Hady Tall, enlevé le 24 décembre 2024 dans une bourgade à 70 km de Nioro, l'a été par ses hommes et est en cours d'être conduit pour être interrogé, pour des faits supposés de ses liens avec les autorités de son pays.



C'est au cours de ce périple, explique l'interlocuteur, que le grand Khalife, blessé au moment du rapt, aurait succombé à ses blessures. Les circonstances de son décès restent floues.

Au Sénégal, aucune information sur ce "décès" n'a été confirmée par la famille Omarienne, ni par les autorités du pays.