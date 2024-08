Mali: le Belge Tom Saintfiet nommé sélectionneur

Le Belge Tom Saintfiet a été nommé sélectionneur de l'équipe nationale de foot du Mali, a annoncé la fédération.



Tom Saintfiet, globe-trotteur qui a entraîné plusieurs sélections africaines, reprendra en main une équipe en crise. Plusieurs internationaux ont annoncé en juillet boycotter la sélection.



La fédération "a choisi un nouveau sélectionneur en la personne du Belge Tom Saintfiet", a annoncé mercredi soir son premier vice-président Moussa Sylvain Diakité sur la télévision d'Etat.



Tom Saintfiet, 51 ans, a été choisi parmi six techniciens présélectionnés. En dehors des diplômes et de l'expérience, la fédération réclamait que le futur sélectionneur ait "la connaissance du football africain et au besoin (ait) la disponibilité à résider au Mali", a dit Moussa Sylvain Diakité.



Le Belge a coaché une multitude de clubs et d'équipes nationales à travers le monde et en Afrique: la Namibie, le Zimbabwe, l'Ethiopie, le Yémen, le Malawi, le Togo et la Gambie. Il a aussi entraîné le Bangladesh, Trinité-et-Tobago, Malte et jusqu'à dernièrement en 2024 les Philippines.



Il prend la tête d'une sélection en plein désarroi qui dispute dans une semaine deux matches de qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique contre le Mozambique et l'Eswatini.



La fédération a suspendu en juillet le capitaine de la sélection Hamari Traoré après la publication d'une lettre critiquant durement la gestion du football national, en plein marasme. Plusieurs joueurs ont annoncé boycotter la sélection par solidarité.



Le Mali est seulement quatrième du groupe I des qualifications pour le Mondial-2026 avec une victoire, deux nuls et une défaite. La désorganisation dans laquelle il est aller joué un match à Madagascar en juin a fait grand bruit.



Le vice-président de la fédération a parlé de simple "malentendu" avec les joueurs. "Tout est dissipé à ce jour", après des discussions avec les cadres, a-t-il assuré. Il a fait état d'assurances données aux joueurs quant aux conditions de préparation des matches et de déplacement en Eswatini.



"C'est des patriotes", ceux qui seront retenus "vont jouer les deux matches" à venir, a-t-il dit.



C'est seulement après les deux prochains matches que Saintfiet prendra ses fonctions, a précisé la télévision. Alou Badra Diallo assume l'intérim et doit annoncer sa sélection samedi à 11H00 (locales et GMT).