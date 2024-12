Malaise, brique et fausse alerte : l’incroyable stratagème d’un agent commercial pour couvrir un détournement de 17 millions

À Guédiawaye, Serigne Fallou Sock, agent commercial pour l’entreprise Octoplus Marketing, pensait pouvoir échapper à la justice en tissant une toile de mensonges. Son plan, alliant mise en scène, fausses factures et une improbable histoire de cambriolage, s’est finalement effondré face à la perspicacité des enquêteurs. Une affaire qui a captivé l’attention et révélé l’ingéniosité – ou l’audace – de certains employés indélicats.







Un trou de 17 millions et une histoire bancale







Tout commence le 20 novembre dernier, lorsque Mamadou Djiby Sall, responsable commercial d’Octoplus Marketing, dépose plainte au commissariat de Guédiawaye contre Serigne Fallou Sock. L’agent commercial est accusé de détourner 17 393 750 FCFA, collectés auprès de grossistes partenaires. Pour justifier la disparition de cette somme, Sock invoque un malaise survenu lors d’une tournée et un cambriolage de son véhicule de service.







Mais très vite, ses explications suscitent des doutes. Comme l’a rapporté L’Observateur, Mamadou Djiby Sall se rend dès le lendemain sur le lieu supposé du cambriolage, devant l’École 19. Il y découvre des indices troublants : des traces de sang sur le capot et les vitres du véhicule, une boîte à gants forcée, et un récit confus de la part de Sock. Ce dernier prétend s’être blessé en manipulant des tessons de verre et insiste sur le vol des numéraires et d’un téléphone de service.







Des partenaires non réglés et des factures douteuses







L’enquête révèle cependant un tout autre tableau. Plusieurs grossistes, dont L. Sy à Golf Sud, affirment n’avoir jamais reçu les sommes censées leur être remises par Sock. Plus accablant encore, une facture de 3 032 500 FCFA, signée de la main de Sock, démontre qu’il a bien effectué un recouvrement, contrairement à ses dires.







La technologie achève de le trahir : une réquisition à Orange permet de localiser Sock à Niary Tally le soir des faits, à 22 h, alors qu’il prétendait être à Guédiawaye. Confronté à ces preuves, il avoue avoir menti pour couvrir des irrégularités dans ses versements.







Un plan maladroitement élaboré







Dans ses aveux, Sock décrit une mise en scène presque surréaliste. Après avoir heurté une brique et simulé un malaise, il aurait garé le véhicule et quitté les lieux pour « se soigner ». Ce n’est qu’à 23 h, selon lui, qu’il aurait constaté le vol. Pourtant, les incohérences dans son emploi du temps, ses déplacements, et les témoignages des partenaires d’Octoplus Marketing finissent par révéler l’étendue de sa supercherie.







Justice en attente







Au terme de l’enquête, Serigne Fallou Sock a été placé en garde à vue et sera déféré ce lundi au parquet du Tribunal de Pikine-Guédiawaye pour abus de confiance et vol de numéraires.