Maison des Nations Unies à Diamniadio : Visite guidée avant son inauguration par le président Macky Sall

Le président de la République du Sénégal inaugure ce jeudi 23 novembre 2023 la Maison des Nations Unies à Diamniadio. Une opportunité offerte à la presse de faire une visite guidée de l’infrastructure qui est un projet de l'État du Sénégal, représenté par la Société de Gestion et d'Exploitation du Patrimoine Bâti de l'État (SOGEPA), en Partenariat Public Privé (PPP) avec le développeur Envol Immobilier. Envol Immobilier a accompli la mission de concevoir, financer et construire ce projet d'envergure, le mettant ainsi à la disposition de l'État du Sénégal sous forme de location-vente.



Cet imposant édifice est conçu pour accueillir l'ensemble des 34 agences des Nations Unies présentes au Sénégal, incarnant ainsi la vision One UN.

Tous les équipements techniques ont un rendement élevé permettant ainsi de réduire leurs besoins énergétiques et leurs impacts sur l'environnement. La MNU, peut accueillir à terme plus de 3 000 staffs et 2 000 officiels et visiteurs, offrant ainsi un espace fonctionnel et accueillant.



Aménagée sur un site de 13 hectares, la maison des Nations Unies (MNU) est une infrastructure regroupant l'ensemble des 34 agences des Nations Unies présentes au Sénégal.

Les objectifs sont clairs : la mise en place de la vision "One UN" au Sénégal ; Permettre une meilleure collaboration et une gestion efficiente des ressources ;

Réduire les charges locatives et de gestion des agences des Nations Unies au Sénégal.



Plan du bâtiment

L'infrastructure est organisée en quatre secteurs nécessaires au bon fonctionnement des agences :

Tertiaire : 1800 postes de travail ; Public : espaces de consultation documentaire, salles de réunion ou de formation, banque, espace médical, crèches ; Officiel : amphithéâtre, salles de séminaires, salles de réunion, salons VIP ; Services logistiques et supports: restauration, convivialité, services et logistiques, salles de culte.

L'infrastructure s'articule en 7 ailes distribuées en hélice autour d'un amphithéâtre de 500 places équipé de cabines de traduction simultanée.



En périphérie de ce bâtiment, l'infrastructure est entourée de postes de garde, dont le poste de sécurité de l'entrée principale (PSEP). Toutes les salles de réunion et de conférence sont reliées à une centrale de traitement d'air, avec un air constamment traité et renouvelé, réduisant les risques de contamination.



La consommation d'énergie : Tous les équipements sont classés à faible consommation d'énergie ; Energie solaire : L'électricité produite par le champ photovoltaïque peut couvrir jusqu'à 80% des besoins énergétiques et alimenter jusqu'à 250 maisons ; Traitement des eaux: Les eaux de pluie et les eaux usées seront traitées et réutilisées pour l'arrosage des espaces verts, purification et adoucissement des eaux de ville ;

Espaces verts : Plus de 100 espèces végétales sur environ 80 000 m2 d'espaces verts ; Environnement audio: Traitement acoustique des pièces ; Durabilité : Matériaux durables ; Eco-conscience : minimum de CO2 rejeté (1 080 tCO2 par an évités).



Services d'urgence et moyens de secours

Moyens de secours : bouches d'incendie à l'intérieur et à l'extérieur de l'enceinte - réservoirs d'eau - Colonnes sèches - Vannes coupe-feu blindées ; Désenfumage mécanique ; Désenfumage naturel ; Énergie : groupes électrogènes ; Éclairage de sécurité.