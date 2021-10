Mairie de Dakar : Abdoulaye Diouf Sarr probable tête de liste de la coalition Benno, un candidat en quête d’unanimité !

Le ministre de la Santé et de l’Action Sociale sera probablement choisi comme candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar pour briguer le fauteuil de la mairie de Ville. Une revanche pour le maire de Yoff, pressenti en 2017 comme tête de liste pour les élections législatives, et qui avait été doublé au dernier moment par un autre de ses collègues ministres.Selon des données exploitées par Dakaractu et publiées à travers un article intitulé « Locales 2021 à Dakar - Intentions de vote : ces maires « dans le dur » et presque indésirables » , le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr, seul maire de Benno à avoir gagné une commune à Dakar en 2014 avait la confiance de ses administrés. 69% d’entre eux étaient prêts à lui redonner une seconde chance. Le ministre en plus est sur le terrain depuis plusieurs mois essayant d’enrôler les forces en place dans les communes afin de soutenir sa cause.Mais tout cela suffira-t-il ? Diouf Sarr pourrait-il faire face aux coalitions de l’opposition telles que « Yewwi Askan Wi » ou encore de la grande coalition « Wallu » ? Non nous souffle-t-on.En effet, selon nos interlocuteurs, un réel problème de confiance existe entre Abdoulaye Diouf Sarr et ses camarades de l’Alliance pour la République (APR). Une résistance au sein même du parti à la candidature de Diouf Sarr n’est pas à exclure. Et si les responsables devaient se soumettre à cette candidature, mouilleraient-ils le maillot pour Diouf Sarr ? Rien n’est moins sûr. En outre les données ne sont pas favorables à une candidature de Diouf Sarr à la mairie de Dakar. Ceci amoindrissant l’espoir minime de beaucoup de responsables du parti, de voir passer le Ministre de la Santé.Dakaractu reviendra plus tard dans un article plus détaillé sur les atouts du choix de Diouf Sarr et ses conséquences.