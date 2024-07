Scandale au CMS: Deux membres de l’APR arrêtés

Ça se précise dans l’affaire de détournement supposé au crédit mutuel du Sénégal (Cms) portant sur plus de 250 millions de francs CFA. Des faits viennent d'être confirmés par l'enquête menée discrètement par la Brigade de recherches de Thies. Dans le cadre de la ligne exécutée pour le compte du Fongip, le Crédit mutuel du Sénégal (Cms) avait contacté certains bénéficiaires de financement pour leur rappeler l'échéance de paiement.



Dans sa parution de ce jeudi, Libération apprend que ces derniers empochaient une partie de l'argent et remettait la majorité à de sulfureux intermédiaires souvent politiques. Contre toute attente, tous originaires de Bambey, ils ont affirmé qu'on leur avait fait croire que ces financements étaient «gratuits» ; à charge pour eux de ristourner une partie des fonds, ce qu'ils ont fait. Pressés par le Cms, les bénéficiaires des financements ont porté contre les «intermédiaires».



« Deux d'entre eux ont été cueillis par les gendarmes. Il s'agit des nommés Ndiawe Kane et Ousmane Camara Diouf » mentionne Libération. Mais ce n’est pas tout: membres de l'Apr, ils auraient «gelé» leurs activités à la chute du régime. Le chef de l'agence du Cms de Bambey, Djiby Diaw, arrêté aussi par les gendarmes. L'enquête risque de faire beaucoup de dégâts d'autant que les deux membres de l'Apr ont lâché les noms de ceux qui seraient les destinataires finaux des montants reçus.