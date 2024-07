JO 2024 : Une nouvelle polémique éclabousse la fédération d’athlétisme, Louis François Mendy «menace» de déclarer forfait…

Dans une lettre adressée au ministre des sports, au président de la Fédération sénégalaise d’athlétisme et au président du Comité national Olympique et sportif (Cnoss), le coureur de 110m haies, Louis François Mendy a exprimé son profond désarroi face à la situation à laquelle il est confronté à quelques heures du démarrage des Jeux olympiques 2024. En effet, Alain Smail, l’entraîneur avec qui il collabore depuis plus de quatre ans n’a pas été accrédité et ne pourra donc l’accompagner et l’encadrer. Une situation que le jeune sprinteur a qualifié «d’inacceptable ! » Le champion d’Afrique et porte-drapeau de la délégation sénégalaise, est allé jusqu’a signifier clairement, qu’il ne compte pas prendre part à la compétition si la situation reste inchangée.



Voici l’intégralité de la lettre…



« À monsieur le président de la fédération sénégalaise d’athlétisme. Je vous adresse ce courrier pour vous faire part d’un problème majeur auquel je fais face en cette période cruciale de préparation pour les Jeux Olympiques de Paris. Mon coach, Alain SMAIL, avec qui je m'entraîne depuis plus de quatre ans, ne pourra pas m'accompagner aux Jeux en raison d'un problème d'accréditation. Cette information m'a été communiquée récemment par la fédération. »



« Je tiens à exprimer mon profond désarroi face à cette situation que je trouve inacceptable. Je ne vais pas aux Jeux Olympiques pour faire de la figuration, mais avec un objectif clair et déterminé. Pendant toute ma carrière, je n'ai jamais eu la chance de voyager avec un staff complet. Cette fois-ci, j’espérais au moins pouvoir compter sur la présence de mon coach. La présence de mon coach est indispensable pour moi, surtout après plus de quatre années de collaboration intense. Alain Smail connaît mes forces et mes faiblesses mieux que quiconque. Son absence serait un handicap majeur pour mes performances. Son soutien, ses conseils stratégiques et son accompagnement psychologique sont des éléments cruciaux qui contribuent à l’aboutissement de mes objectifs. »



« Je tiens également à rappeler que lors des Championnats du Monde de Budapest en 2023, j’ai pris en charge tous les frais de mon coach pour garantir sa présence à mes côtés. Cette démarche témoigne de l’importance que j’accorde à son accompagnement. Je vous demande donc de bien vouloir reconsidérer cette décision. Je ne me vois malheureusement pas participer aux Jeux Olympiques de Paris sans mon coach. Je suis sûr qu'une solution peut être trouvée pour permettre sa présence à cet événement. »



« Cette demande n’est pas une menace, mais une requête de concertation pour explorer ensemble les solutions possibles afin de garantir les meilleures conditions de préparation et de performance pour les Jeux Olympiques. Je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à ma requête et reste à votre disposition pour toute discussion ou éclaircissement supplémentaire. »