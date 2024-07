Ziguinchor - Procès en appel de la tuerie de Boffa-Bayotte : René Bassène et Cie à la barre ce mercredi…

Le procès en appel de la tuerie de Bofa-Bayotte s'ouvrira aujourd'hui au Tribunal de grande instance (TGI) de Ziguinchor. René Capain Bassène, journaliste, et Oumar Ampoi Bodian, agent postal, font appel de leur condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité prononcée en première instance par la Chambre criminelle du TGI de Ziguinchor.



À titre informatif, le journal le Quotidien qui suit le dossier de près, rappelle que le chef rebelle César Atoute Badiate, signataire des accords de paix de 2022, sera absent du procès, étant jugé par contumace et condamné également à la réclusion criminelle à perpétuité le 13 juin 2022.



Parmi les 25 accusés, 10 ont bénéficié d'un non-lieu et un autre a obtenu une liberté provisoire. Certains étaient poursuivis pour association de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel, assassinat, tentative d'assassinat, séquestration ayant entraîné la mort, vol en réunion avec usage d'arme et de violence.



Le procès en première instance s'est tenu le 17 mars 2022 et a vu défiler 37 témoins. Onze accusés ont été acquittés et deux ont bénéficié d'un sursis. Ce procès en appel fait suite à la tragédie de Bofa-Bayotte ayant fait 14 morts et 7 blessés le 6 janvier 2018.