Scandale chez Securiport/AIBD: la réponse des 5 délégués convoqués à la DIC pour une affaire de diffamation

La semaine dernière, nous informions de la convocation à la Division des investigations criminelles (DIC) d’employés de la société de sécurité aéroportuaire américaine Securiport pour une affaire de diffamation. Dakaractu est en mesure d’en apporter des développements. En effet, tout est parti d’une plainte déposée par une des six (6) délégués du personnel de l’entreprise accusant ses camarades d’être derrière une citation parue dans un quotidien de la place et dont le but vise à empêcher le renouvellement du contrat de l’entreprise qui arrive bientôt à terme. Contestant les accusations, les 5 délégués qui ont saisi Dakaractu renseignent d’une démarche de leur camarade tendant à véhiculer de fausses informations afin de chercher à ternir leurs images auprès de la direction générale. Ces derniers ont indiqué dès le début avoir adressé une correspondance à la tutelle en y exposant les conséquences désastreuses que le comportement de leur collègue pouvait engendrer au sein de l’entreprise mais surtout chez les travailleurs de Securiport. A les en croire, ils voulaient inciter à régler le problème en interne, malheureusement, la direction a laissé pourrir la situation. Puis, des responsables mal attentionnés de la société ont encouragé la déléguée à aller jusqu’au bout de sa démarche contre ses camarades. Néanmoins, des témoins entendus à la DIC dans le cadre de cette affaire ont déchargé les délégués des accusations de leur camarade. Les 5 responsables qui se sont sentis humiliés ont de leur côté déposé une contre plainte pour diffamation et dénonciations calomnieuses contre leur collègue. Soutenant militer au service exclusif des travailleurs, ils ont confié s’être battus dans le passé pour la réintégration de leur collègue qui cherche, aujourd’hui, à les nuire. D’autres acquis dont le départ, également, de l’ancien directeur technique de Securiport ont été leur œuvre. Leur seule préoccupation demeure, aujourd’hui, le renouvellement du contrat de Securiport tout en exigeant de meilleures conditions de travail en faveur du personnel. Affiliés au Syndicat des Personnels des Activités Aéronautiques du Sénégal (Synpaas), les délégués renseignent avoir le soutien total de l’organisation syndicale qui entend les accompagner dans leurs revendications pour les intérêts moraux et sociaux des travailleurs de Securiport.