Naufrage d'une pirogue de migrants en Mauritanie: 15 morts et plusieurs portées disparues (OIM)

Certains médias annonçaient hier, le naufrage d'une pirogue de migrants sur les côtes mauritaniennes. Il s'agissait d'une pirogue de migrants partie du Sénégal et interceptée au large de Nouadhibou. Elle avait à son bord des Sénégalais, des maliens, des gambiens, dont des femmes et des enfants. Ce mercredi 24 juillet 2024, l'organisation Internationale pour les migrations (OIM) annonce et confirme la mort d'au moins 15 personnes et plus de 190 portées disparues.

« Nous sommes profondément attristés par la mort de 15 migrants et la disparition en mer estimée à plus de 195 personnes après le chavirement d'un bateau à Nouakchott », a affirmé l'OIM dans un post sur le réseau social X (ex Twitter). D'après une source des garde-côtes mauritaniennes, il y aurait environ 25 corps repêchés et 103 personnes sauvées et des dizaines de disparus.