Tournée religieuse en Afrique : Le Khalife Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass reçu par le premier ministre Camerounais

Le Khalife de la Fayda Tidjaniya, Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass, a été reçu en audience ce mercredi 24 juillet par le Premier ministre camerounais, Chief Docteur Joseph Dion Ngute, au nom du Président de la République, Son Excellence Monsieur Paul Biya.



Cette rencontre intervient après les efforts diplomatiques fructueux du Khalife en matière de paix religieuse, notamment son rôle clé dans l'accord de paix au Darfour. Durant l'audience, Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass a formulé des prières pour le Cameroun, invoquant la bénédiction divine pour le développement, la croissance et l'expansion du pays.



Le Premier ministre, au nom du Président Paul Biya, a exprimé sa gratitude pour ces prières et pour l'engagement du Khalife en faveur de la paix et du dialogue interreligieux. Il a souligné l'importance de la collaboration entre les dirigeants religieux et politiques pour promouvoir la stabilité et la prospérité dans la région.



Cette audience symbolise une étape importante dans les relations entre le Cameroun et la communauté Tidjaniya, renforçant les liens de coopération et de respect mutuel. Le Khalife a également profité de l'occasion pour discuter des perspectives de collaboration future visant à soutenir les initiatives de développement communautaire et à renforcer la cohésion sociale.



Cette rencontre entre le Khalife de la Fayda Tidjaniya et le Premier ministre camerounais marque un moment significatif dans la diplomatie religieuse et témoigne de l'impact positif des actions spirituelles sur le développement des nations. Le Cameroun, en accueillant des figures religieuses de renommée internationale, réaffirme son engagement envers la paix, la stabilité et le progrès pour tous ses citoyens.