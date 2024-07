Paiement de l’impôt: l'avis des sénégalais et les explications d'un expert

Depuis quelque temps, le paiement des impôts est au menu de l’actualité sénégalaise. Avec le nouveau régime qui accorde beaucoup d’importance à la fiscalité, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko ont enclenché des mesures pour le paiement des impôts incombant à tout le monde (foncier, entreprises, entre autres …). Ceci, pour le fonctionnement de l’Etat et la préservation des biens communs des sénégalais. Dakaractu a recueilli l’avis des citoyens sur la question fiscale, avant de tendre son micro à un expert de la Direction générale des Impôts et Domaines (DGID) pour plus d’éclaircissement sur cette question cruciale.



Reportage