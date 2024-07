Passation de services Agropoles: La cérémonie se déroule à huis clos et la gendarmerie fait le guet

La cérémonie de passation de services à la direction des Agropoles entre Djily Lo et Madame Aïssata Diallo sera gravée dans les annales. En effet, la gendarmerie est fortement déployée à Mermoz, siège de ladite structure. Trois pick up des limiers accompagnés d’une vingtaine d’éléments attirent l’attention dès les premiers pas sur la ruelle abritant le siège de l’Agropole.



Le coordonnateur sortant Djily LÔ proteste contre le décret portant son limogeage, pris depuis le 05 juin 2024. "Son Excellence le Président, Bassirou Diomaye Faye a pris un décret pour nommer un nouveau Coordonnateur en la personne de Aïssata Diallo". Selon Djily Lô, il a été porté à la tête de L’AGROPOLE par voie compétitive.



« J'ai conduit toute la phase de formulation des Agropoles, entre 2018 et 2019, en ma qualité de Directeur national des Petites et Moyennes Industrielles, sur appel d'offre compétitive en décembre 2020 comme l'ensemble du personnel du Projet », explique-t-il.

Néanmoins, la cérémonie se poursuit à huis clos. La presse est interdite sur les lieux.

Affaire à suivre…