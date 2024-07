( TOUBA) DÉSASTREUX - Une pluie de plus et l'irréparable se produira… Les populations attendent les secours…désespérément

La troisième pluie qui s’est abattue à Touba, dans la nuit du mercredi au jeudi, a provoqué des situations insoutenables dans certains quartiers comme Ngiiranène et Yoonu Darou. Des maisons sont presque englouties par les eaux. Des chemins sont compétèrent coupés et des quartiers entiers totalement isolés. Une nouvelle pluie créerait le désastre. Les populations n’ont que leurs yeux pour constater le cauchemar. Elles attendent désespérément l’aide des autorités. Hélas, ces dernières son fantomatiques . C’est l’émoi et la consternation !