Exploitation gazière : désarroi et inquiétudes dans la langue de barbarie

L'exploitation gazière ne fait pas que des heureux à Saint Louis. Les pêcheurs de la langue de Barbarie durcissent le ton et crient au scandale contre les exploitants du gaz à Saint-Louis, à savoir les multinationales Bp et Kosmos. Ils dénoncent l'emplacement de la plateforme de Diatara dans une zone très poissonneuse. Un impact négatif, car selon eux, cet emplacement a provoqué la rareté des poissons et handicape leur principale activité qui est la pêche.



La zone surveillée par des gardes maritimes fait souvent l'objet de course-poursuite entre gardes côtes et pêcheurs. Des arrestations que les pêcheurs dénoncent et appellent l'État du Sénégal à trouver des solutions alternatives pour une meilleure cohabitation entre la plateforme de Diatara et les pêcheurs.

Jointe au téléphone, la représentante de Bp avance au bout du fil qu'elle n'avait aucun commentaire à faire.



Reportage...