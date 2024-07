Louga : Un talibé poignarde son maître coranique et se réfugie à la gendarmerie

Lundi dernier, dans une école coranique de Potou (département de Louga), un maître coranique du nom d'O.Ba a brutalement battu l'un de ses élèves, Ch. S. B., âgé de 17 ans, qui ne maîtrisait pas sa leçon du jour. Profondément humilié et en colère, le jeune talibé a alors décidé de se venger. Il s'est armé d'un couteau qu'il a caché dans son boubou et a attendu le moment propice pour s'en prendre à son maître.



Le journal L’Observateur qui qui a donné l’information relate que lorsque ce dernier est revenu dans la cour de la maison, l'élève l'a surpris et lui a porté un violent coup de couteau au flanc. Alors que le maître coranique se tordait de douleur, l'élève a pris la fuite et s'est réfugié dans les locaux de la gendarmerie de Potou.



Là, il s'est confié aux gendarmes, expliquant qu'il n'avait plus supporté les humiliations répétées de son maître et qu'il avait voulu se venger, sans toutefois avoir l'intention de le tuer. Entendu à son tour, le maître coranique blessé n'a finalement pas porté plainte contre son élève. Cependant, ce dernier a tout de même été arrêté par les gendarmes et déféré au parquet de Louga, où il a été envoyé en prison.