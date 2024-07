Djily Lo, ex coordonnateur des Agropoles: " Le 1er recours,je l'ai porté auprès du président de la République..."

Évincé à la tête des Agropoles du Sénégal, par un décret présidentiel, l'ex-directeur général de la structure, Djily Mbaye Lo soutient avoir déjà fait un recours auprès du chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye. "Je dis que, je suis un fonctionnaire de l'Etat du Sénégal et un citoyen sénégalais. Le premier recours que j'ai porté, je l'ai porté auprès du président de la République du Sénégal, parce que je crois en la justice sociale. Je ne crois pas en un État qui écrase ses citoyens, je crois en un État qui protège ses citoyens et qui fait en sorte que les droits soient respectés. C'est à cela que nous a invité le président de la République et nous avons , comme la majorité des Sénégalais appuyé cela", a martelé le coordonnateur sortant des Agropoles, Djily Lo , au micro de Dakaractu.



Ainsi, poursuit-il, "je pense que, c'est dans cette dynamique là qu' il faut replacer les choses. Et comme je l'ai dit tantôt, à chaque chose son moment. Et on prendra le temps de réfléchir et de nous reposer surtout parce que ça fait quand même 8 ans que je travaille pour ce projet. Je n'ai pris congé qu'une seule fois...", soutient M Lo, qui a finalement cédé sa place, ce jeudi 25 juillet, à sa remplaçante, Aissatou Diallo lors d'une passation de service tenue à huis clos et avec la présence de forces de l'ordre devant les locaux.