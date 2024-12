Maimouna Dieye "La calebasse, symbole de la solidarité des femmes, doit être préservée pour les générations futures"

Maïmouna Dièye, ministre de la Famille et des Solidarités, a partagé ses émotions et ses réflexions lors d'une interview à l'occasion du festival Koom Koom à Ziguinchor. Bien qu'elle occupe aujourd'hui une fonction gouvernementale, elle a rappelé qu'entre 2001 et 2013, elle s'investissait bénévolement dans cet événement, en tant que simple citoyenne. Cette période a été marquée par son engagement généreux pour le soutien des populations locales, ce qui reflète sa volonté profonde de contribuer à la société, indépendamment de son statut. En tant que ministre, elle met un accent particulier sur l'équité sociale et territoriale, la protection sociale et le développement communautaire, des domaines qu'elle juge essentiels pour améliorer les conditions de vie des Sénégalais.

Au cours de l'entretien, Maïmouna Dièye a également évoqué la calebasse, un objet emblématique de la culture sénégalaise, particulièrement pour les femmes. Elle a rappelé que cet ustensile, utilisé autrefois pour aller au marché, symbolise la solidarité et le travail des femmes au foyer. Toutefois, elle a souligné que son usage est aujourd'hui en déclin. La ministre a ainsi insisté sur l'importance de préserver et de transmettre ce patrimoine culturel, véritable lien entre les générations, et un moyen de perpétuer les valeurs de travail, de solidarité et de partage que les ancêtres ont transmises à travers les âges.