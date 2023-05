Magal de Baye Lahad- Me Madické Niang: « C’est fondamental que les jeunes découvrent l’homme »

Venu prendre part au magal de Serigne Abdou Lahad Mbacké, Me Madické Niang a invité les jeunes Sénégalais à s’approprier le legs spirituel et temporel du troisième Khalife Général des Mourides. L’avocat et proche collaborateur de Serigne Mountakha Mbacké de préciser que la jeunesse de ce pays a besoin de modèle sur lequel s’adosser pour développer le pays .