Macky Sall aux acteurs des médias : « Il y va de l’intérêt national d’avoir une presse autonome capable de jouer son rôle dans un État de droit »

Après l’interpellation du secrétaire général national du Synpics qui décrit une situation non moins reluisante de la presse, le président de la République à son tour, fait le point et rejoint Bamba Kassé. Macky Sall est bien d’avis que la presse traverse actuellement des difficultés. Cependant, il faudrait que tous les acteurs s’y mettent. Pour le chef de l’État, il faut une presse autonome et capable de jouer son rôle dans un État de droit. Dans cette logique, le président Sall dit attendre, dans les prochains mois, les conclusions des assises de la presse car, il se dit partant pour travailler en parfaite collaboration avec le secteur, en particulier avec l’impact des médias sociaux. « Nous sommes prêts à travailler avec vous aussi sur l’impact des nouvelles technologies avec bien entendu, le régulateur, pas pour faire la licence, pour que cet outil ne soit pas une arme de destruction de notre société... »