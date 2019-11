Macky Sall au forum « Medays » : « Chaque année, entre 40 et 80 milliards de dollars de taxes échappent à l’Afrique »

Le Chef de l’État Macky Sall séjourne actuellement au Maroc où il a pris part à la 12ème édition du Forum « MEDays » Tanger 2019. Le Chef de l’Etat a eu l’honneur de recevoir par la même occasion, le Grand Prix MEDays 2019. Un prix qui récompense les efforts faits par le Sénégal en faveur de la démocratie. Mais aussi la reconnaissance d’efforts consentis à travers les politiques publiques d’inclusion sociale et d’équité territoriale. Le Président Sall qui a pris part au forum a développé une contribution sur le Thème « Crise de confiance globale : faire face à la subversion et aux incertitudes ». Le Chef de l’Etat qui a rappelé l’impératif de rétablir la confiance, et d'entretenir les fondements du vivre ensemble en Afrique, a aussi dénoté cette urgence à lutter de façon plus efficace contre l’évasion fiscale, le blanchiment d’argent et les flux financiers illicites en Afrique. Il a ainsi rappelé que selon les estimations en 2017 de la Commission indépendante pour la réforme de l’impôt international sur les sociétés, chaque année, entre 40 et 80 milliards de dollars de taxes échappent à l’Afrique.

Des chiffres qui ne tiennent pas compte des autres flux financiers illicites provenant de l’Afrique, a-t-il dit, « mais qui sont tout de même largement supérieurs à l’aide publique destinée à l’Afrique, dont le montant en 2018 est de 29,7 milliards de dollars d’après les données de l’OCDE ».

Selon le Président Sall, « si l’Afrique recevait son dû par des échanges plus équitables, on ne parlerait plus d’aide publique au développement ! »

Pour finir, le Chef de l’Etat s’est voulu optimiste, en annonçant, l’arrivée « du temps de l’Afrique »...